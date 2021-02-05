Bakan Pakdemirli: “2021'de 24 milyar TL tarımsal destek ödeyeceğiz”

Bir dizi ziyaret ve programlar için Samsun'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan sektör toplantısında tarım ve orman faaliyetleri hakkında bilgiler veren Bakan Pakdemirli, önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlığım boyunca illere gidip, oradaki sıkıntıları dinlemeyi tercih ettik. Söz sizde dediğimiz sözün illerde olduğu formatı oluşturduk. 2,5 yılda da bunun çok büyük faydasını gördük. Bugün tarımda bir başarı sağladıysak, hep üreticiyi, besiciyi, çiftçiyi dinleyerek bu başarıyı sağladık. Her zaman dertlendik. Zaman zaman derdinizi çözük zaman zaman da derdinizi çözemedik ama şundan emin olun eğer bir derdiniz varsa, gece ışıklarınız yanıyorsa, siz uyumadıysanız biz de uyumadık. Böylelikle il il dolaşarak sizlerin dertlerini alarak, bunları da ya yerinde çözüm ya da Ankara'da çözüm sağlamaya çalıştık” dedi.

“Pandemi sürecinde bazı günler 13 misli daha fazla talep oldu”

Pandemi sürecindeki tedarik zinciri konusuna değinen Bakan Bekir Pakdemirli, “Bu günlerde yine gıda fiyatları ve birçok konu konuşuluyor. 2020'de öyle bir yıl yaşadık ki dünyada bütün ülkelerde market raflarının boşaldığı, gıda arz güvenliğinin kırıldığı ve ülkelerin de kendi içlerine dönük ülke milliyetçiliği politikaları uygulamalara başladığı, ihracatla ilgili kısıtlamalar getirdiği, ithalat ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaptığı bir dönemi yaşadık. Marketlerin raflarının boşaldığını gördük. Ama Türkiye'de görmedik. Niye? Hakikaten bu hükümet ve elbette ki bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yaptı. İlk vakanın görülmesinden aylar önce ‘sektör toplanmalı' dedim. Gıda sektörü, perakende sektörü ve lojistik sektörü. ‘Lütfen stoklarını arttırın' dedik. Lojistikçilere kendinizi artacak olan talebe göre ayarlayın uyarısında bulunduk. Hatta o günlerde bize; ‘Hayrola, bir şey mi var? Bizden mi saklıyorsunuz' dediler. Biz de, ‘Hayır vaka da yok, hiçbir şey yok ama gelecek, hiç merek etmeyin' dedik. Bütün hazırlığımızı yaptık. Raflara bir hücum başladı. Ne zaman? İlk vakaların gelmesiyle beraber. Bazı günler 100'de 400 yani 4 misli, bazı günler 13 misli daha fazla talep oldu. Hepsinin üstesinden geldik. Bu 4-5 defa tekrar edildi. 4-5 defa yapıldıktan sonra tüketici psikolojisi dedi ki ‘Bizim bir problemimiz yokmuş, boşuna evime ürünleri yığmamın anlamı yokmuş' dedi. Türkiye bu sınavı çok iyi verdi. Biz bunu BM dahil olmak üzere birçok yerde bu başarıyı anlatıyoruz. Bizim gıyabımızda da BM'ye dahil ülkeler diğer ülkelere de bunları anlatacak” diye konuştu.

“Tarımsal hasılanın 300 milyar TL'nin çok ötesinde olacağını düşünüyoruz”

Tarımsal hasılanın pandemiye rağmen arttığını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Bugünlerde de ciddi bir işte pandemi belirsizliğinin üzerine Güney Amerika'da bir kuraklık, Karadeniz'de bir kuraklık ve 2 büyük ülkenin Hindistan ve Çin'in emtialara hücum etmesini yaşıyoruz. Bundan dolayı dünyadaki emtia fiyatlarında bir miktar artış var. Ama özellikle bu yılın 2. yarısında emtia fiyatlarında da göreceli olarak bir iyileşme olacağını da düşünüyoruz. 101 tedbir aldık. Tedbir sadece perakende ile sınırlı değildi. Biz, özellikle geçen sene şunu yaptık. Çiftçimize aldığımız majör tedbirlerin en önemlisi de şuydu. Herkes evinde otururken biz çiftçimizin eline bir pasaport verdik. Bu pasaport ne demek. ‘Herkes evdeyken sen çık üretimini yap, hasadını, ekimini, dikimini yap.' Bunların hepsini söyledik. Bunun neticesinde pandemiye rağmen cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yıl meteorolojik bir kuraklık yaşıyorduk. Meteorolojik kuraklığın tarımsal bir kuraklığa dönüşmemesini sağladık. 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Büyükbaş varlığımız 800 bin arttı. Küçükbaş varlığımız 6,6 baş milyon arttı. Tarımsal hasılamız 2 senede 277,5 milyara geldi. 2020'nin rakamları henüz açıklanmadı ama 300 milyar liranın çok ötesinde olacağını düşünüyoruz. Şimdi, ‘Sayın bakanım fiyatlarda arttı, sizin de ciroların artması normal.' Tarımsal hasılada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından bugüne kadar da 44 milyardan 48.6 milyar dolara geldi. Böylelikle Türkiye dünyada tarımsal hasıla olarak ilk 10'da ve Avrupa'daki lider yerini de tekrar garantilemiş oldu. Son 3 yılda kesintisiz olarak tarım büyüyor. 2020'nin ilk çeyrek verileri var elimizde sonrasının bölümü yok ama ilk 3 çeyrekte Türkiye ekonomisi 0.5 büyürken tarım 5.3 büyüyor. Bunun anlamı şu, bu sektörde bazı şeyler doğru yapılıyor. Türkiye ithalatçı ülke oldu gibi her zaman konuşulur. Ama Türkiye, Cumhuriyet tarihinin başından beri ihracatı arttırmış, hep üretimi arttırmıştır. Kendi kendine yeterli olmakla beraber birde dünyayı doyuran bir ülke olmuştur” şeklinde konuştu.

“2021 yılında toplam 24 milyar tarımsal destek ödeyeceğiz”

Bu yıl 24 milyar TL tarımsal destek ödeyeceklerinin altını çizen Pakdemirli, “Başta Cumhurbaşkanımızın verdiği çok büyük destekler var. Son 3 yılda tarımsal destekler yüzde 65 arttı. 2021 yılı toplam 24 milyar tarımsal destek ödeyeceğiz. 2021 yılında ise Bakanlığımızın 17,5 milyar lira yatırım bütçesi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem üreticiye destek verirken hem de müdahale alımları yapmaya başladık. Müdahale alımlarını yaparken de artan maliyetler yani mamuldeki ani değişikliklerde üreticiyi ezdirmeyecek bir şekilde fiyat politikası yaptık. Bunu da hasat öncesi açıklayacağız dedik. Son 3 senedir bunu yapıyoruz. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin almış olduğu tüm ürünlerde çiftçimiz Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Adana'ya kadar herkes memnun. Geçen yıl yüzde 22 buğdaya zam, mısıra yüzde 15, çeltikte yüze 18, fındıkta yüzde 33 zam. Yani hep enflasyonun çok çok üzerinde zamlar hedeflenerek çiftçimizi üreticimizi memnun etmek. Tüm rakamlarda zaten bunu gösteriyor. Girdi fiyat endeksi yüzde 8-9'larda artmışken tarım ürününde yüzde 15 artmış yani çitçinin gelirinin arttığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Samsun'daki yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Samsun'da şu anda lisanslı depo yok. Lisanslı depo yatırımlarına faiz indirimli kredi ve teşvik var. Samsun'da lisanslı depo yatırımına davet ediyoruz. Karadeniz'in bereketli toprakları var. Bakanlığımızın da ülkemizin de göz bebeği. Samsun kenevir, fiğ, lahana, kırmızı pancar üretiminde Türkiye'de 1. sırada. Çeltiğin yüzde14'ü, fındığın yüzde 18'i Samsun'da. Manda varlığında da Türkiye birincisi. Su ürünleri üretimimizin yüzde 10'u Samsun'da. Son 18 yılda Samsun'da tarım ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 10,1 milyar TL tarımsal destek ve yatırım yapıldı. Son 3 yılda 1,3 milyar TL tarımsal destek ve yatırım yapıldı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında; 267 projeye 42 milyon TL hibe, 2 bin 842 kişiye istihdam sağlandı. 11 bin 835 dekar mera ıslahı yapıldı. 210 milyon TL yem bitkileri desteği yapıldı. 55 bin 670 gıda denetimi yapıldı. Ormancılık yatırımları kapsamında Samsun'da son 18 yılda 400 bin dekar alanda 22 milyon fidan diktik. Son 3 yılda ise 32 milyon TL yatırım yapıldı. 7,4 milyon fidanı dikimi gerçekleştirildi. 52 milyon TL ORKÖY kredisi ve hibe desteği verildi. Samsun orman varlığı 18 yılda yüzde 5 arttı.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, toplantının ardından alt kattaki tarım stantlarını gezdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından kurulan kenevir standına büyük ilgi gösteren Bakan Pakdemirli, Samsun'da üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Toplantıya ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve protokol üyeleri katıldı.