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Bakan Pakdemirli Samsun'daki yatırımları inceledi

Bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Samsun’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Samsun'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediyeye gelişinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.


Bakan Pakdemirli'nin Samsun programı Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ziyareti ile başladı. Burada şehirde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında Başkan Mustafa Demir'den bilgi alan Pakdemirli daha sonra yürüyerek AK Parti Samsun İl Başkanlığına geçti. Burada başkanlık anı defterini imzalayan Pakdemirli, parti ziyaretinin ardından 'Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

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