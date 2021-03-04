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Bakan Soylu, Alaçam Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın annesi Abide Özkal’ın cenaze merasimine katıldıktan sonra Alaçam ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal'ın cenaze merasimine katıldıktan sonra Alaçam ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Zaman, Alaçam ilçesinde 4 bin 200 metre karelik alanda inşa edilen yeni hükümet konağı binasının temelinin sekiz ay önce atıldığını ve en kısa zamanda bitirilerek teslim töreni yapılacağını söyledi.

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