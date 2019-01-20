Bakan Soylu, Samsun'dan ayrıldı

İçişleri Bakanlığı Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Samsun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'dan ayrıldı.

Samsun'da bir otelde Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon valileri ve güvenlik amirlerinin katıldığı toplantıda seçim güvenliği konusu hakkında bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından yeni emniyet binasını ziyaret etti.

Atakum Denizevleri Mahallesi'nde bulunan yeni emniyet hizmet binasında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, emniyet personelleriyle muhabbet edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soylu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinin çalışmalarını de yerinde inceledi.

Emniyetteki incelemelerin ardından Samsun'da görev yapan güvenlik amirleri ve Samsun Valisi Osman Kaymak ile toplantı yapan Bakan Soylu, toplantının ardından Samsun'dan ayrılarak uçakla Gaziantep'e doğru yola çıktı.

Bakan Soylu'nun emniyetteki incelemelerine ayrıca Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve güvenlikle ilgili amirler katıldı.