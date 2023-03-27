İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu'dan Samsun'da kazada şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonrası şehit düşen polis memuru Mustafa Ata Traş’la ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonrası şehit düşen polis memuru Mustafa Ata Traş'la ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.


Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis motosikletinin ters yola giren çekici ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kaza sonrası başsağlığı mesajı yayımlayan Bakan Süleyman Soylu paylaşımında, "Samsun'da görevi başında geçirdiği elim trafik kazasında şehit düşen Kahraman Polisimiz Mustafa Ata Traş'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, şehidimizin makamını âlî eylesin; ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin" dedi.

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