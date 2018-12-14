Bakan Varank: “Karadeniz ihracat hacmi yüzde 12 arttı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karadeniz'in ihracat hacminin geçen yıla oranla yüzde 12 oranında arttığını söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Karadeniz Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Samsun'da gerçekleşti. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada önemli bilgiler verdi. Ekonomik güven endeksinin yüzde 9,1 oranında arttığını söyleyen Bakan Varank, “İstişare ile çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. Yeni dönemin sistemini ve ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç adımlar atmak bizim en temel önceliğimizdir. Türkiye ekonomisi sizlerin de desteği ile emin adımlarla yoluna devam edecektir. Kasım ayı ekonomik güven endeksi, ekonomideki beklentileri olumluya evrildiğini gösterdi. 3 aydır düşme eğilimde olan endeks, Kasım ayında yüzde 9,1 artış kaydetti. Reel kesim güven endeksindeki artış toparlanmadaki en önemli rolü üstlendi. Bunun önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Mevcut yatırım kapasitelerinin etkin bir şekilde kullanımı ve yeni yatırımların artması çok mühim. Büyüme ve istikrar için yatırım şart. Bu noktada sanayicilerin üzerindeki ekstra yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de tüm enerjinizi yatırıma ve üretime odaklamanız gerekiyor” dedi.

“Karedeniz ihracat hacmi yüzde 12 arttı”

Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracat hacminde büyük bir gelişme olduğunun altını çizen Bakan Varank, "11 ayda 3,5 milyar dolar ihracat hacmi Karadeniz Bölgesi'nde yapıldı. Bu tutar geçtiğimiz yıla göre yüzde 12'lik bir artışa tekabül ediliyor. Karadeniz'deki ilk 3 sırada Trabzon, Samsun ve Zonguldak yer alıyor. Yüksek katma değerli üretimde yol alabilmek için iyi işleyen bir AR-GE ve yenilikçilik ekosistemine sahip olmamız gerekiyor. Bu bilinçle Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 18 AR-GE merkezini destekledik. Fakat bu sayının çok küçük olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm Karadeniz Bölgesi'nde 18 AR-GE merkezi demek buradaki firmalarımızın AR-GE'ye yetirince önem vermediğini gösteriyor demek. Bizim mutlaka AR-GE'ye bölgede yatırım yapmamız AR-GE'den gelecek katma değeri ürünlerimize yansıtmamız lazım. 3 gün önce ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezini Ankara'da açtık. Firmalarımız bu merkezde yalın üretim tekniklerini uygulayarak öğrenebilecekler. Bu merkezin sadece Ankara ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. OSB'lerimiz bünyesinde faaliyet gösteren firmaları Ankara'daki eğitimlere katılmaya teşvik edebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim: Ankara'daki merkez tek olmayacak 2020 yılına kadar Türkiye genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"OSB'lerimiz 75 bine yakın insana doğrudan istihdam sağlıyor”

Toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Bugün bu salonda Karadeniz Bölgemizdeki 18 şehrimizden 56 OSB'mizin başkanları, bölge müdürleri ve temsilcileriyle birlikteyiz. Bu bölgede OSB olmayan ilimiz yok. 18 ilimizin tamamında OSB var. Bölgedeki toplam 56 OSB'mizin 41'i işletme aşamasında, yani üretimde. 2'si alt yapı inşaat, 4'ü planlama, 7'si kamulaştırma, 2'si de yer seçimi aşamasında. İşletme aşamasındaki OSB'lerimizde binin üzerinde fabrika üretim yapıyor ve bu bölgede OSB'lerimiz 75 bine yakın insana doğrudan istihdam sağlıyor. Türkiye'de OSB'lerimizdeki toplam istihdamın yüzde 4'ünü Karadeniz Bölgesi'ndeki OSB'lerimiz sağlıyor. Yine OSB'lerimizin tükettiği toplam elektriğin yüzde 4'ünü, doğalgazın ise yüzde 6'sını bu bölgemizdeki OSB'ler tüketiyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki OSB'lerimizin doluluk oranına baktığımızda ise, doluluk oranının yüzde 54'te kaldığını görüyoruz. Bu oran Türkiye ortalamasının çok altında. Türkiye'de OSB'lerimizin doluluk oranı ortalama yüzde 74'tür. Ben inanıyorum ki, devletimizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği başta olmak üzere, Karadeniz insanının girişimci ruhuyla, yılmak bilmeyen azmiyle bu oranlar önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşınacak" şeklinde konuştu.

Samsun'un ticaret ve sanayi potansiyeli hakkında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun'da bazıları ilçelerimizde olmak üzere 7 OSB mevcuttur. Tüm bu OSB'lerin yüzölçümünün toplamı sadece 5 milyon 890 bin metre karedir. Yatırımcılar için en cazip olan 160 hektar ile en büyük yüz ölçüme sahip Samsun Merkez OSB'de doluluk oranı yüzde 100'dür. Şehrimizin sanayi alanında lokomotif şirketlerinin yatırımlarını büyütebilecekleri yeni bir alan maalesef bulunamamaktadır. Mevcut sanayicilerimizin dahi yatırım taleplerini karşılayamazken yeni yatırımcılar için özellikle merkezde limanlara ve ana ulaşım akslarına yakın yeni sanayi alanları maalesef gösteremiyoruz. Samsun ekonomisinin büyümesi yeni yatırımlarla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Samsun Valisi Osman Kaynak da sanayinin gelişmesi için yerli ve milli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve kurum müdürleri katıldı.