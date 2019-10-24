Bakan Varank ve Pakdemirli'nin Samsun temasları

SAMSUN (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'daki fabrikaları ziyaret etti ve çeşitli temaslarda bulundu.

Uçakla geldikleri Samsun-Çarşamba Havalimanından helikopterle ayrılan Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli, ilk olarak Tekkeköy'deki tersane alanına geçerek burada Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Samsun Organize Sanayi Bölgesine geçen Bakanlar ve beraberindeki heyet, burada önce Samsun'dan dünyanın önemli ağır vasıta, çekici ve dorselerine yedek parça üreten bir otomotiv yedek parça fabrikasını gezdi, ardından milli teknoloji hamleleri doğrultusunda çalışmalar yapan silah üretim tesisini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi ve yetkililerden fabrikadaki üretimlerle ilgili bilgi aldı.

DSİ'de toplantı yapıldı

Fabrikalarda bir dizi incelemelerde bulunan Bakanlar Mustafa Varank ve Bekir Pakdemirli, buradan İlkadım İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğüne geçerek yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden ayrıldı ve Canik'te Balıkçı Barınağını ziyaret etti.

İki bakan ziyaretlerin ardından kara yoluyla havalimanına geçerek Samsun'dan ayrıldı. Bakanların Samsun'daki tüm programları basına kapalı gerçekleşti.