Bakan Varank'tan Samsun'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a geldi.

Uçakla Samsun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda Samsun protokolü tarafından karşılandı. Bakan Varank, ilk olarak Samsun Lojistik Merkezi'nde kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Lojistik Merkezi'ni gezen Varank, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Samsun Tersane Alanı'nda incelemelerde bulunan Bakan Varank, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Samsun Akredite Metal Metroloji Kalibrasyon Laboratuvarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Varank, Samsun programına kurum ziyaretleri ile devam edecek.