Bakan Yardımcısı Samsun'daki eğitim faaliyetlerini inceledi

Sadri Şensoy, Samsun'da ilçeleri dolaşarak projeler ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Samsun'a gelen Sadri Şensoy, ilk olarak Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Dr. Sadri Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'le birlikte özel bir okulu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Akabinde Bafra ilçesinde Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Müdür Murat Yiğit ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte Bafra Anadolu Lisesini ziyaret eden Şensoy, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kırsal okulların dönüşümü

Bakan Yardımcısı Şensoy, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve İl Müdürü Murat Yiğit'le birlikte kapalı köy okulların dönüşümü yapılan Atakum Matematik ve Tabiat Okulunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Şensoy burada eğitimle ilgili bilgiler alarak şehirden ayrıldı.