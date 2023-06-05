Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da selde hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziye ziyareti

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'daki selde hayatını kaybeden Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilodan fazla yağışın düşmesi sonucu sel meydana geldi. Selden hayvanlarını korumak isteyen Şükrü Köksal, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybedip düşerek, sel suları ile birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki heyet, ilçenin Alıçlı Mahallesi'nde hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye başsağlığı diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ladik ilçemize bağlı Alıçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dere yatağında dengesini kaybederek akıntıya kapılan ve hayatını kaybeden vatandaşımız Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" dedi.