Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Samsun'da

Bir dizi programa katılmak için Samsun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Samsun programı valilik ziyaretiyle başladı. Bakan Selçuk burada valilik anı defterini imzaladı. Valilik ziyaretinden sonra Bakan Selçuk; Engelsiz Yaşam Merkezleri Açılışı, Çarşamba ilçesi fabrika ziyareti, Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti, AK Parti Samsun İl Başkanlığı programı ve şehit yakını ziyaretinde bulunacak.