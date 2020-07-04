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Bakıma götürdüğü araçla kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun’da bir kişi bakıma götürdüğü otomobille yaptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da bir kişi bakıma götürdüğü otomobille yaptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 10.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. çalıştığı kurumdaki müdürüne ait 37 LL 441 plakalı Renault marka otomobili bakım için sanayiye götürürken yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpıp sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan Yavuzhan Y. (21), yaralandı. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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