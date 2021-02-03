Balığı sıcak çarptı

Samsun'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üstünde seyretmesiyle birlikte balığa olan ilgi azaldı.

Karadeniz'in balık ambarı olarak nitelendirilen Samsun'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık satışlarını olumsuz etkiledi. Şubat ayının başında 20 derecenin üstünde seyreden sıcaklıklar nedeniyle tezgahlara iyi ve kaliteli balık gelmezken, vatandaşların da balığa olan ilgisi azaldı. Samsunlu balık satıcıları aşırı sıcak nedeniyle satışların azaldığı söylediler.

Havaların sıcak gitmesinden dolayı satışların azaldığını ifade eden balık satıcısı İsmet Akpınar, “Balık satışlarımız bu sıralar biraz düşük gidiyor. Havalar sıcak, denizden iyi balık çıkmıyor. Havalar soğuduğu zaman denizden daha iyi balık çıkacak, bizim de satışlarımız artacak diye umuyoruz” dedi.

“Havalar ısınınca denizden güzel balık çıkmıyor”

Denizden çıkan balıkların da hava sıcaklıkları pek güzel çıkmadığını dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Samsun'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bizim de buna bağlı olarak satışlarımız azaldı. Havalar sıcak olunca denizden güzel balık da çıkmıyor. Böyle olunca vatandaş da balığa ilgi duymuyor. İnşallah havalar soğuyup, hamsi av yasağı da kalkınca işler daha iyi olacak. Vatandaşların hamsiye özlemi var. 25 gündür canlı hamsi çıkmıyor. Arada İğneli Ada'dan gelen hamsileri satıyoruz ama vatandaş ondan memnun olmuyor. Yerli Karadeniz hamsisini bekliyorlar” diye konuştu.

“Tezgahtaki hamsiye bakan geri kaçıyor”

Hamsi av yasağından dolayı vatandaşların tezgahlardaki hamsiye temkinli yaklaştığını vurgulayan balık satıcısı Kurtça Aydın ise şunları söyledi:

“Bu sıralarda balık satışları biraz düştü. Hava sıcaklıkları bunda birinci etken. Havalar soğuyunca işler artar. Şu anda en çok istavrit, mezgit ve barbun satıyoruz. Balık şu sıralarda biraz pahalı. İstavrit, mezgit ve barbunun kilosu 20-20 TL arasında gidiyor. Satışlar az da olsa fena değil. Hamsi av yasağı olduğu için vatandaşlar tezgahtaki hamsiye bakıyor ve hemen geri çekiliyor. ‘Buzhane mi, nereden geldi?' gibi sorular soruyorlar. Biz de durumu anlatıyoruz. Şubat ayında hamsi avının tekrar serbest olmasını umuyoruz. Karadeniz hamsisi inşallah çıkar. Böylece hem vatandaşın hem de bizim yüzümüz güler.”

Samsun'da balık tezgahlarında satılan diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise şu şekilde:

“Alabalık kilo 25 TL, kefal kilo 15 TL, Norveç Somonu kilo 40 TL, somon kilo 30 TL, levrek kilo 35 TL ve çipura kilo 45 TL.”