Balık az, ilgi çok

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Karadeniz'de tekneler denize açılamayınca bu durum balık tezgahlarına yansıdı. Geçen haftalarda tezgahlarda yaşanan bolluk bu sefer yerini belli başlı balıklara bıraktı. Geçen hafta 70 liradan satılan çinekopun fiyatı 100 TL'ye çıkarken, mezgit, hamsi, istavritte boylar ufaldı, barbun ise yok denecek kadar az çıktı.

Fiyatların daha da aşağıda olması gerektiğini söyleyen Fikri Zengin, “Ben kilosu 100 liradan somon aldım. Diğer balıklara da baktım ama çocuklar bunu sevdiği için aldım. Fiyatlar bence biraz daha aşağılarda olabilirdi. Soğuk havanın da fiyatlara etkisi olmuş olabilir” dedi.

Bir diğer müşteri Hüseyin Seven ise “Fiyatlar diğer et ürünlerine göre makul ama biraz daha aşağıda olabilirdi. Ben şimdi hamsi alacağım. Hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor. İnşallah herkes alabiliyordu. Hamsinin kilosu 30 lira olsa vatandaşlar için daha iyi olabilirdi” diye konuştu.

“Balık az ama ilgi çok”

Vatandaşların balığa olan ilgisinde bir azalma olmadığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, “Hava şartlarından dolayı balık az çıkıyor. Hamsi 50 liradan satılıyor. Vatandaş en çok hamsiye ilgi gösteriyor ve iyi satıyoruz. Mezgit 30, kefal 50, çinekop 100, levrek 150, çipura 120, somon da 100 TL'den satılıyor. Fiyatlar o kadar da pahalı değil. 2 aydır hamsi satıyoruz. 1 ay da hamsi satarız. Şu anda dolaba atılıp, saklanacak hamsi piyasada yok. Hamsiler inceli ve orta boy. Vatandaşlar günlük ihtiyacı kadar hamsi alıp, gidiyor. Bu yıl dolaplar palamutla doldu, hamsiye de henüz yer açılmadı. Palamut bolluğu ile başlayan sezon çinekop ve hamsi bolluğuyla devam ediyor. 1 ay daha hamsi bolluğu ile geçerse güzel geçen sezonu güzel kapatırız” şeklinde konuştu.