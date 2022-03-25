Balık beklerken oltaya poşet takıldı

Bu sabah havanın güzel olmasını fırsat bilen hobi balıkçıları İlkadım sahilinde olta attı. Kancasında bir ağırlık hisseden balıkçı, usulünce kancayı toplamaya başladı. O anlarda çevredeki balıkçıların da gözü onun üzerindeydi. Herkes kancaya takılanın bir balık olduğunu düşünürken, kanca kıyıya biraz daha yaklaştığında durum netleşti. "Çok büyük balık yakaladım" diyerek espri yapan balıkçının kancasına denize atılan bir poşet takıldı.

"Lütfen çöpümüzü denize atmayalım”

10 yıldır hobi balıkçılığı yaptığını söyleyen belirten vatandaş, “Arada poşetleri tutuyoruz. Denizimizi temizliyoruz. Balık düşündüm poşet geldi. Denizden her şey geliyor. İnsanlar ne varsa denize atmışlar. Çok sık yaşıyoruz bu durumla. Karadeniz'imizi kirletmişler. Çöp tenekesi varken insanlar gidip denize atıyorlar. Lütfen çöpümüzü denize atmayalım” dedi.

"Balık beklerken çöp takılıyor"

Balık tutanlardan İbrahim Gül ise “Biz Karadeniz'i temizliyoruz. İşte böyle kıyıları temizliyoruz. Kancaya takılan ne varsa çekiyoruz. Balık bekliyoruz ama sık sık da çöpe takılıyor. Denizde çöp çok. Naylon atıyorlar. Denizi kirletiyorlar. Genelde naylon, alkol şişesi, kola şişesi bunları denize atıyorlar. Bizim de kancalarımıza takılıyor. Takılanı da biz alıp kıyıya koyuyoruz. Temizlik görevlileri de sağ olsunlar oradan kaldırıyorlar” diye konuştu.