Balık miktarı azaldı, fiyatlar arttı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kasaplar Caddesi üzerinde balık manavları işleten balıkçılar, beklentilerinin karşılandığını, satışlardan da memnun olduklarını ifade ettiler. Balık miktarının az çıktığını ifade eden bir balıkçı, “Balığın kilosu şu anda 10-15 TL arası, ucuz ve normal. İç Anadolu'da 40-50 TL'ye balık yiyorlar. Karadeniz'de balığın fiyatı ucuz. Hamsinin fiyatı 10-15 TL, istavrit 8-10 TL, mezgit 10 TL. Yaklaşık bir aydan beri fiyatlar aynı. Bu aydan sonra deniz biraz daha soğusun, hem balık bol olur hem de biraz daha ucuz olur” dedi.

Başka bir balıkçı da fiyatların normal olduğunu, fiyatın türe göre de fark ettiğini belirterek, “Hamsinin kilosu 10 TL, palamudun tanesi 8 TL, levrek, çupra, somon 20-25 TL. Balık azalmıyor, aynı şekilde gelmeye devam ediyor, fiyatlar da ucuz. Havalar daha soğuduğu zaman balık daha fazla çıkacak, fiyatlar da düşecek. Beklentimiz bu yönde” ifadelerini kullandı.

Ekim ayı itibarıyla soğuması beklenen havalarla birlikte balık miktarının artacağı, fiyatların da düşeceği tahmin ediliyor.