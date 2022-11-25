Balık tutarken çaya düşen yaşlı adam boğuldu

Samsun'da balık tutmak isterken çaya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Mısmılağaç Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Katkat (67) Tersakan Çayı'nın kenarında balık tutarken dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten suya düştü. Bekir Katkat'ın suya düştüğünü gören vatandaşlar onun yardımına koştu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Çevreden yetişenlerin yardımıyla sudan çıkartılan Bekir Katkat, ambulans ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Katkat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.