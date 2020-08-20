İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık tutarken ölümden döndü

Samsun’un Terme ilçesinde ırmak kenarında balık tutmak isteyen bir vatandaş oltanın elektrik direğine temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde ırmak kenarında balık tutmak isteyen bir vatandaş oltanın elektrik direğine temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinden Terme ilçesine balık tutmak için gelen 3 arkadaş Sivaslılar Mahallesi'nde bulunan ırmakta balık tutuyorlardı. Amatör balıkçı Mehmet Yılmaz, oltasını suya sallarken oltanın elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleri oluşan Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.