Balık tutmak isterken dereye düşerek boğuldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde arkadaşıyla birlikte balık tutarken dengesini kaybederek dereye düşen şahıs boğuldu.

Olay, Samsun-Sinop karayolu yakınında bulunan Tepeköy Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da ikamet eden evli ve 1 çocuk babası İlkay Üre (31), ailesini görmeye geldiği Yeşilköy'de arkadaşı Ali A.(30) ile birlikte olta ile balık tutmak için Tepeköy Deresi'ne geldi. Burada olta ile balık tutarken dengesini kaybeden İlkay Üre dereye düştü. Arkadaşını kurtaramayan Ali A. durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipler Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri(DEGAK Özel Tim) İlkay Üre'yi sudan çıkarttı. 112 Acil ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.