Balık tutmaya gittiği ırmakta ölü bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde balık tutmaya giden yaşlı adam ırmakta ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Küçük (72) dün akşam saatlerinde balık tutmak üzere evinden ayrıldı. Sabah eve gelmediğini fark eden ailesi Süleyman Küçük'ü balık tutmaya gittiği Hüseyinmescit Mahallesi'nde aramaya gitti. Süleyman Küçük'ü cansız halde ırmakta bulan ailesi durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince bölge abluka altına alınırken, yapılan incelemelerin ardından Küçük'ün cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleyman Küçük'ün ölüm sebebi ise otopsi sonucu netlik kazanacak.