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Balıkçı teknesinden mazot hırsızlığına 3 tutuklama

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinden mazot hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinden mazot hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 24 Mart Pazartesi günü Dereköy Limanı'nda bir balıkçı teknesinden mazot hırsızlığı gerçekleştirdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda olayla ilgili Z.B., E.K. ve T.B. isimli 3 şüphelinin daha önceden de mazot hırsızlığı olayı gerçekleştirdikleri ve çaldıkları mazotları Bafra'da sattıkları tespit edildi. Bafra'da 6 adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda Z.B., E.K. ve T.B. gözaltına alındı. Çalınan 500 litre akaryakıt ele geçirildi.


Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şahıs çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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