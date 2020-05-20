İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkçılar ve dalgıçlar kutlamalara renk kattı

Samsun’un Yakakent ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına balıkçılar ve dalgıçlar renk kattı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına balıkçılar ve dalgıçlar renk kattı.


Karada resmi araçlar, denizde balıkçılar ve evlerinde vatandaşlar hep birlikte coşkulu bir şekilde bayram kutlamasına katıldı. Yakakent'in köklü bir deniz kültürü olduğunu bir kez daha gösteren Liman Başkanlığına bağlı balıkçı tekneleri de törene denizden katılım sağladı. Denizin 20 metre altında dalgıçlar tarafından Türk bayrağı açıldı. Yakakentliler balkonlardan 19.19'da okunan İstiklal Marşı'nı coşku ile söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.