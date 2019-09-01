Balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

SAMSUN (İHA) – Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek kısmetleri için teknelerle denize açılarak ağ attı. Samsun'daki balık sezonu ise Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

“Samsun'da yılda 50 bin tona yakın balık avlanıyor”

Balıkçı teknesinde açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, balık avlanma sezonunu açtıklarını söyledi. Samsun'da yılda 50 bin tona yakın balık avlandığını kaydeden Vali Kaymak, “Bu sektörde 100 bine yakın insan ekmek yiyor. O anlamda balıkçılık sektöründe Samsun Türkiye'de en önde gelen illerden bir tanesi. Biz de bu sektörü çok önemsiyoruz. İlimizde 5 tane balıkçı barınağımız var. Alaçam, Ondokuz Mayıs, Yakakent, Canik ve Terme'de. 630'a yakın balıkçı teknemiz var. 3 bin 500 ruhsatlı balıkçımız mevcut. 100 bine yakın insan da bundan ekmek yiyor. Yıllık 18 milyon euro ekonomiye katkı sağlıyor. Bilinçli avcılığı çok önemsiyoruz. Balıkçılarımız yönetmeliklere uymaları gerekmekte. Bilinçsiz avlanmaktan kaçınmamız lazım. Ama balıkçılıkta ölmemesi gerekiyor. Türkiye'nin kültür balıkçılığına da çok ihtiyacı var. O anlamda ilimizde kültür balıkçılığını artırmak için çok ciddi seviyede çalışmalar var. Özellikle Japonya ile iş birliği içerisindeyiz. Kafes balıkçılığı şeklinde geliştiriyoruz. Balıkçılarımız ‘vira bismillah' diyoruz. Allah bereket versin” dedi.

“Balık sanayisi de Samsun'da gelişmiş durumda”

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise rakamlara göre Samsun tüm Türkiye'nin balık avcılığının 5'te 1'ini gerçekleştirdiğini belirterek, “Balık sanayisi de Samsun'da gelişmiş durumda. İhraç ürünü olarak ta ciddi bir yer tutmakta. Bu sezonun da inşallah iyi geçmesi temennisindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve Vali Kaymak ile beraberindekiler balıkçılarla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı.