İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Samsun’da balıkçılar 1 Eylül’de açılacak balık sezonundan umutlu olduklarını belirttiler.

Samsun'da balıkçılar 1 Eylül'de açılacak balık sezonundan umutlu olduklarını belirttiler.


Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yaz aylarında tezgahlarda yerini alan levrek, çupra ve somon balıkları yerini yavaş yavaş mezgit, palamut, barbun, istavrite bırakacak. Yaz aylarından satışların oldukça verimli geçtiğini belirten balık satıcısı Engin Güneş, “Yeni sezondan oldukça umutluyuz. Av yasağı kalkmasının ardından Vira Bismillah deyip denize açılacağız. Umuyorum güzel balıklar çıkar, sezon bereketli olur” dedi.


Fiyatlar hakkında bilgi veren Güneş, “Mezgit genellikle 5-10 TL, barbun 5-15 TL ve istavrit 15-20 TL arasında satışa sunuluyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.