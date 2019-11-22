Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İsmail Kurtuluş (62) yanında evinin anahtarı olmayınca dış merdivenden ikinci kattaki evine girmek için balkona tırmanmak isterken yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.