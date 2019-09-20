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Balkondaki sandalyeden düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da balkondaki sandalyeden düşerek hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da balkondaki sandalyeden düşerek hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Y. (52) evinin 3. katındaki balkonda otururken bir anda sandalyeden düşüp olduğu yere yığılıp kaldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Cemal Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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