İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Samsun’da sigara içerken evlerinin balkonundan düşen 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da sigara içerken evlerinin balkonundan düşen 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Alperen Kurt evlerinin 3. katındaki balkonda sigara içerken yere düştü. Ağır yaralanan Kurt, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Alperen Kurt yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.