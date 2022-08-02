İhlas Haber Ajansı

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Balkondan düşen kadın ölümden döndü

Samsun’da 2.

Samsun'da 2. kattaki evinin balkonundan düşen Afgan uyruklu 18 yaşındaki kadın yaralanarak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu N.F. (18) evlerinin 2. katındaki balkondan düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.F. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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