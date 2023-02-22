Balta ve keserle ağır yaralamaya ikinci tutuklama

Samsun'da bir kişinin balta ve keserle yaralanmasıyla ilgili tutuklanan şahsın babası da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baltalı ve keserli saldırıya uğrayan O.A. (39) kafasından ve sol ayağından ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, polislere kendisini telefonla arayıp çağıran akrabası O.G.'nin (33) balta ile saldırarak yaraladığını söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili baltalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. O.G.'nin evinde 2 adet balta ele geçirildi.

İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen O.G. sorgusunun ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan bir hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis olaydan bir hafta sonra, tutuklanan O.G.'nin babası N.A.G.'yi (73) gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen yaşlı adam da bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.