“Bana Sor Projesi”nde sertifika heyecanı

19 Mayıs 2019 Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışından Samsun'a gelecek misafirlere "Bana Sor Projesi" kapsamında rehberlik yapacak gönüllülere sertifikaları teslim edildi.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı münasebetiyle Samsun'u yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayacağını dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu proje ile ilimize gelecek ziyaretçilere 100. yıl etkinlikleri, Samsun ve tarihi hakkında doğru ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için gençlere Samsun'un tarihi ve kültürü, Samsun'daki tarihi/kültürel/sosyal mekânlar ve bunlara ulaşım yolları, iletişim, öfke kontrolü ve kriz yönetimi, temel rehberlik bilgisi, temel düzeyde yabancı dil (konuşma ağırlıklı) eğitimleri alanında uzman kişiler tarafından verildi. Hepsine başardılar diliyorum" dedi.

Alanında uzman kişiler tarafından eğitim alan 18 - 25 yaş arası gönüllü gençler, Tütün İskelesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı, İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi, Yeşilyurt AVM, Bulvar AVM ve Piazza AVM gibi merkezi yerlerde gezici olarak hizmet verecek.