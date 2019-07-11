Bankete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 77 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 77 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaralandı.
Kaza, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Satılmış Yıldız, 55 JN 248 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan bankete çarparak düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.