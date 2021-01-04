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Banyoda baygın halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da banyoda baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da banyoda baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin banyosunda sırt üstü yatar halde baygın halde bulunan Nihat A.(60), 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihat A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nihat A.'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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