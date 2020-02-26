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Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine gözaltı

Samsun’da bir barın önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi bacaklarından yaraladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir barın önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi bacaklarından yaraladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden tabancayla düzenlenen silahlı saldırıda T.C. (48) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.T.'yi (35) yakalayarak gözaltına aldı. Poliste sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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