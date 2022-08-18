Baraj göllerine 2,5 milyon sazan yavrusu

Samsun'da baraj göllerine 2 milyon 524 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların makul fiyata ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için balıklandırma çalışması devam ediyor. Proje gereği Samsun'a tahsis edilen 2 milyon 524 bin adet yavru sazan balığı Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları ile ilçelerde bulunan tüm göl ve göletlere bırakıldı.

Akarsu ve göletlerdeki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yard. Nail Kırmacı, ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavrularının yaklaşık 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari yasal boyut olan 40-50 cm'ye ulaşacağını belirtti.