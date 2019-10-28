Baş dönmesine dikkat

Osman Demir, "Sersemleme ya da dengesiz olma hissi olan baş dönmesi, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir, araştırılıp tedavi edilmesi gerekmektedir" dedi.

“İnsanda baş dönmesi yaygın bir durum olsa da temel nedeni genellikle ciddi olmayabilir” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Osman Demir, "Baş dönmeleri çoğu zamanda endişelenecek bir şey değildir. Fakat görünür bir nedenden dolayı veya uzun bir süre boyunca tekrarlanan baş dönmesi atakları ciddiye alınmalı ve altında yatan sebep araştırılmalıdır. Baygınlık geçiriyorsunuz hissi, hüzünlü, üzüntülü, zayıf veya dengesiz hissetmek gibi bir dizi duyumu tanımlamak için kullanılan baş dönmesi ifadesine ek siz veya çevrenizde dönen, hareket eden yanlış duygusu yaratan baş dönmesini de vertigo olarak adlandırılır. Beyincik ve beynin alt bölümü arasında gelişen ve ‘köşe tümörü' denilen oluşumlar yüzde 20 oranında vertigoya neden olur. Bu tümörler; ilerleyici işitme kaybı ve çınlama ve bazen de dengesizlik yapabilir. Bununla birlikte denge siniri etkileyen ‘nöropati' diye adlandırılan hastalıklar da vertigoya sebep olabilir. Baş dönmesi ve vertigo için olası başka bir sebep ise akustik bir ‘nöroma'dır, yani iç kulağı beyne bağlayan sinir üzerinde oluşan kansersiz bir tümördür. Ani oluşan şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes almakta zorlanma, Kolların veya bacakların uyuşması veya felci, Bayılma, çift görme hızlı veya düzensiz kalp atışı, kafa karışıklığı ya da konuşma bozukluğu, tökezlemek ya da yürümekte zorlanma, devam eden kusma, nöbetler, işitme sırasında ani bir değişiklik, yüzde uyuşma veya zayıflık gibi durumlarda mutlaka acil tıbbi yardım alınmalıdır. Tekrarlayan, ani, şiddetli veya uzamış ve açıklanamayan baş dönmesi yaşarsanız doktorunuza başvurun” bilgilerini verdi.