Başarıya ödül

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019'da Türkiye'de ve Samsun'da sayısal ve eşit ağırlık alanlarında derece elde eden öğrenciler plaketle ödüllendirildi.

Samsun'da öğretmenlerin bir araya gelerek kurmuş olduğu özel öğretim kursu, YKS'de derece yapan öğrencilerine ödül verdi. YKS 2019'da Türkiye'de ve Samsun'da birçok derece elde eden öğrencilerinden sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Samsun'da 2., 3. ve 4. olan öğrencilerini ödüllendiren Bilim Formülü Özel Öğretim Kursu Müdürü M. Hakkı Dokumacı, “Bizim bu ülke gençlerine bir sözümüz ve bu millete bir borcumuz var. İlim ve bilgi ışığında yükselen, geleneklerine sahip çıkan ve tüm enerjisini vatanı için harcayacak gençler yetiştirme arzusu taşımaktayız. Tecrübemizle ve enerjimizle başarıyı gelenek haline getirdiğimiz kurumumuzda temel hedefimiz alışkanlık haline getirdiğimiz başarılarımızı daha fazla genç arkadaşımıza ulaştırmak” dedi.

Başarı gösteren öğrenciler, M. Hakkı Dokumacı tarafından plaketle ödüllendirildi.