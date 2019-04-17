Başkan Acar: "Bizim en önemli yol arkadaşlarımız muhtarlar"

Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra Alaçam'ın 65 mahallesinde göreve başlayan muhtarlar ile istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi.

Milliyeti Hareket Partisi'nden(MHP) 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak seçimi kazanan Belediye Başkanı İlyas Acar'ın ev sahipliğinde Alaçam Belediyesi eski itfaiye hizmet binası toplantı salonunda istişare toplantısı yapıldı. İstişare toplantısına konuşan Belediye Başkanı İlyas Acar, "Bizim en önemli yol arkadaşlarımız, paydaşlarımız muhtarlarımızdır. Mahallelerdeki sorunları, sıkıntıları, halkımızın bizden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımızda, gönlümüzde sizlere sonuna kadar açıktır. Gerek şahsımla gerekse de birim müdürlerimizle günün hangi saatinde olursa olsun görüşebilir, taleplerinizi iletebilirsiniz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize daha güzel hizmetler sunacağız" dedi.

Toplantıya katılan Milletvekilli Orhan Kırcalı ve Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından muhtarların görüş ve talepleri alınmasının ardın yapılan ikramla toplantı son buldu.

Toplantıya meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.