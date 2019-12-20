Başkan Aksu: “Samsun'da istihdam ve üretim artıyor”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun'da geçen yıla göre işe yerleştirme oranının yüzde 30 artış gösterdiğini belirterek, "Üretim ekonomisinin önünü açan ve istihdamı artıran gelişmeler memnuniyet verici" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun'un Kavak ilçesinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren özel bir işletmeyi ziyaretinde, Samsun'da 2019 yılı işe yerleştirme oranının 2018 yılına göre yüzde 30 arttığının altını çizerek ekonomideki son dönem iyileşmenin rakamlara da olumlu yansıdığını kaydetti.

"2019 yılında yüzde 30 artış"

Başkan Aksu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Ekonomideki olumlu hava, rakamlara da yansımaya başladı. İŞKUR rakamlarına göre; 2018 yılında 20 bin 960 kişi olan işe yerleştirme sayısı, 2019 yılında 30 bin seviyelerine yaklaştı. Oran olarak, yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu. Bunun yanında; istihdam garantili işbaşı eğitim programları kapsamında da geçen yıl 8 bin 593 kişi eğitim görerek işbaşı yaparken 2019 yılında bu rakam 12 bin 264'e yükseldi. Buradaki artış oranının da yüzde 42'nin üzerinde olduğu görülüyor Bugün burada yine bir özel sektör yatırımının Kavak ilçemizde oluşturduğu olumlu havayı hep birlikte gözlemlemiş oluyoruz. 500 kişinin 3 vardiya uygulaması ile çalıştığı bu iş yerinde kısa vadede 200 kişiye yakın yeni bir istihdam oluşturulması planlanıyor. Orta vadede ise toplamda 1000 civarında çalışan sayısına ulaşılacak. Burada, nitelikli bir üretim için gerekli olan tüm unsurlar işletmecimiz tarafından bir araya getirilmiş durumda. Çalışanlarımız mutlu. Aileleri mutlu. Bu yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Hem işletme sahibini hem de çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Faiz oranları hızla düşüyor"

Samsun'da son dönemde ekonomik açıdan çok sayıda gelişmenin yaşandığını müşahide ettiklerini ifade eden Başkan Aksu, "Havza Organize Sanayi Bölgesinde ihracata yönelik olarak ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı. Yeni yatırımcı firmalar fizibilitelerini yapıyorlar. İnşallah hızla sonuç almaya başlanacak. Bunun yanı sıra; Çarşamba'da Tekstilkent ve OSB büyük ölçüde üretim ve istihdam artışı sağlayacak. Tekkeköy'de tersane alanının önündeki ilave Sanayi Bölgesi ile Samsun'da tüm kesimlerin hissedeceği düzeyde istihdamın artacağını düşünüyoruz. Tabi bütün bu gelişmelerin bu noktaya gelmesinde faiz oranlarının hızla düşmesi ile birlikte oluşan olumlu havanın da etkisi büyük.Bu havanın oluşmasını sağlayan, başta; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer tüm ilgililere çok teşekkür ediyoruz. Samsun ölçeğinde de; istihdam ve üretim ekonomisinin önünü açan gelişmeleri şehrimize kazandırmak adına gece gündüz demeden çalışan başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan olmak üzere, Samsun Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler biliyoruz ki; Millet olarak el ele verirsek aşamayacağımız bir engel yok. Bu bilinçle ve kararlılıkla; bir olarak, iri olarak, diri olarak mücadelemizi sürdüreceğiz ve yarınlarda Büyük Türkiye hedefine hızla ulaşacağız" şeklinde konuştu.