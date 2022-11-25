Başkan Ali Kılıç'tan festivale çağrı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Pazar günü ilçemizde gerçekleştireceğimiz Pide-Pirinç-Balık Festivali'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Terme Belediyesi, 27 Kasım Pazar günü 2'ncisi gerçekleştirilecek Pide-Pirinç-Balık Festivali için tüm hazırlıklarını tamamladı. Festivalin içeriği hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçen yıl hamsi festivali olarak başlattığımız organizasyonumuzu geliştirerek, bu yıl yöresel lezzetlerimiz pirincimizi ve pidemizi ekledik. Pilav kazanlarımız kaynamaya, Pide fırınlarımız ısınmaya, hamsi için ızgaralar közlenmeye başladı. Hafta sonu birçok yöresel lezzetin yer alacağı, birbirinden değerli şeflerimizi ağırlayacağımız yarışmalar yapacağız. Misafirlerimiz bu festivalde Termemizin pide ve pirinci başta olmak üzere tüm yöresel ürünlerimizi tadacaklar" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Kılıç ayrıca, "Meşhur yöresel lezzetlerin yanında festivalimizi Doğukan Alsay ve KOLİVA Grubu'nun muhteşem sahne programları ile taçlandıracağız. Tüm hemşehrilerimizi bu muhteşem festivalde ağırlamaktan onur duyarız" diye konuştu.