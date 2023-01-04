Başkan Ali Kılıç'tan kitap kurtlarına ödül

Terme Belediyesi'nden ilçe genelinde en çok kitap okuyan 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerini ödüllendirdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri arasında yürütülen "Okuyorum Projesi" kapsamında en çok kitabı okuyarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul müdürleri, öğretmenler ve "Okuyorum Projesi" kapsamında dereceye giren öğrencileri belediyede ağırlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün 'Okuyorum Projesi' kapsamında en çok kitabı okuyan öğrencilerimizi burada ağırladık. Hediyelerini taktim ettik. Proje devam ettiği sürece bizler onları ödüllendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin kitap okumanın kıymetini bilmesini istiyoruz. Bunun için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz güzel bir çalışma başlattı. Biz de onlara destek oluyoruz. Başta ilçe müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.