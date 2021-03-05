“Başkan amca ile küçük kahramanlar iş başında”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çocuklarda korona virüs salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kitapçığın 30 Ağustos İlkokulu'ndaki dağıtımında yer aldı. Çizgi roman şeklindeki kitapçıkta, Başkan Kılıç'ın eşliğinde Küçük kahramanların Bafra'da korana virüse karşı yapılaması gerekenler konu edilirken; maske, mesafe ve temizliğin altı çiziliyor. Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü tarafından Sosyal sorumluluk projesi kapsamında pandemi sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan “Başkan Amca ile Küçük Kahramanlar İş Başında” kitapçığına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada, "Bafra Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Salgının etkisini en aza indirmek için gerçekleştirdiğimiz rutin çalışmaların yanında, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar hayata geçiriyoruz. 'Başkan Amca ile Küçük Kahramanlar İş Başında' isimli kitapçıkta bunlardan bir tanesi. Bu gün dağıtımında yer aldığımız kitapçığa çocuklarımızın gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Bu vesile ile salgına karşı en büyük savunmamızın maske, mesafe ve temizlik olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.