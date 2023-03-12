Başkan Demir: "17 ilçemizdeki bin 251 mahallemizde yol sorunlarını çözüyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 ilçedeki bin 251 mahallede yol sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirterek, '2024 yılına kadar yol sorunu olan mahalle kalmayacak' hedefine her geçen yaklaştıklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerdeki mahallerde yaşanan yol ile ilgili sorunları çözüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilin dört yanında bir yandan yeni yollar açarken, bir taraftan da mevcut yol ağını yeniliyor. Bafra ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Bengü Mahallesi'nin 40 yıllık yol sorunu da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sona erdi. 7 buçuk kilometrelik mahalle yolunun A tipi sathi kaplaması geçen yıl tamamlandı. Bu yıl ise B tipi sathi kaplamasının yapılacağı belirtildi.

“Yol sorununu tek tek çözüyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘2024 yılına kadar yol sorunu olan mahalle kalmayacak' hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Çalışmaların il genelinde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Demir, “946'sı kırsal olmak üzere 17 ilçemizdeki bin 251 mahallemizde yol sorunu kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorununu çözüyoruz. Tüm bu çalışmaları kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile yapıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor, hedeflerimizin ilerisinde gidiyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizdeki mahallelerde yol çilesi çeken vatandaşlarımızın sorunlarını hızla çözüyoruz. Onların duası ve mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor” dedi.

“40 senedir yol sıkıntısı çekiliyordu”

Bengü Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya, yolun yapılmasıyla birlikte büyük bir sorunun ortadan kalktığını, uzun süredir bu hizmeti beklediklerini söyledi. Muhtar Kaya, “Önceden çok büyük sıkıntılarımız vardı. Çamurdan hiçbir yere adım atamıyorduk, arabalarımız çıkmıyordu. Köyümüzü çamurdan kurtardık. Şimdi çamur olmadan, arabalarımız zorlanmadan, dışarıdan gelen gurbetçi arkadaşlar güvenerek, sevinerek geliyor. Bunu sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi yola kavuşturdu, medeniyete kavuşturdu, huzura kavuşturdu. Yaklaşık 40 senedir yol sıkıntısı çekiliyordu bu mahallede. Hem yolumuz kısaldı hem de yakıttan tasarruf ettik” ifadelerine yer verdi.

Bafra ilçesinin en uzak mahallelerinden biri olan Bengü Mahallesi sakinleri, yol çilesinin sona ermesi nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.