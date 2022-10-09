Başkan Demir: “2024 yılında Samsun'da susuz mahalle kalmayacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, susuz mahalle kalmaması adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SASKİ, son 3 buçuk yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla önemli hizmetleri hayata geçiriyor. Yapılan yatırımlar ile içme suyu olmayan 293 mahalleyi suya kavuşturan SASKİ, 2019 yılında 37, 2020 yılında 79, 2021 yılında ise 143 mahallenin su sorununu çözdü, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde de 34 mahalleye su götürdü. Ekipler, yıl sonuna kadar 23 mahalleyi daha suyla buluşturmayı hedefliyor.

Yatırımlar artarak devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü 17 ilçede 500 milyon 400 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirdi. Bafra, Vezirköprü Çarşamba, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerine içme suyu arıtma tesisleri kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Samsun'u, tarihinin en büyük altyapı yatırımlarıyla tanıştırdı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniledi. Dere ıslahları yapıldı. 212 milyon 703 bin TL'lik altyapı yatırımına imza atan SASKİ, Samsun'a 2'si ileri biyolojik olmak üzere 10 biyolojik atık su arıtma tesisi için de çalışmaları sürdürüyor.

“Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşların sağlıklı yaşam sürmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Başkan Demir, “Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve foseptik ile üst yapı çalışmalarının yapımı için ekiplerimiz sahada. Durmadan ve yorulmadan gece gündüz demeden devam ediyoruz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek arzumuz var; o da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

"2024'te Samsun'da susuz mahalle kalmayacak"

Su konusunda rekor çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Demir, “Biz göreve geldiğimizde 425 mahallenin içme suyu problemi vardı. 293 mahallede bu sorunu ortadan kaldırdık. Kalan 132 mahallemizin de su sorununu en kısa sürede çözeceğiz. 2024'e Samsun'u su sorunu olan mahalle kalmadan taşıyacağız. Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte hemşerilerimize hizmet etmek adına gündüz gece demeden gayretle çalışıyoruz. Bizim amacımız vatandaşımızın memnuniyetini kazanmak” diye konuştu.