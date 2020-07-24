İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demir, 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' için şerbet dağıttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Büyük Cami, Gürbüz Camisi ve Atakum Mimar Sinan Camisi’nde vatandaşlara cuma namazı sonrası şerbet ikram edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Büyük Cami, Gürbüz Camisi ve Atakum Mimar Sinan Camisi'nde vatandaşlara cuma namazı sonrası şerbet ikram edildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün cuma namazını Büyük Cami'de eda etti. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için yapılan duaların ardından cuma namazı kılındı. Namaz sonrası da Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 camide cemaate şerbet ikramında bulunuldu.


Fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde kılınan cuma namazı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, maske ve eldiven takarak, namazdan çıkan vatandaşlara şerbet ikram etti. 86 yıllık özleme son verildiğini belirten Başkan Demir, bugün ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.