Başkan Demir: “Ayrım yok”

Telefonum 7/24 açık. Bana her an ulaşabilirsiniz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mahalle buluşmaları programları kapsamında Adalet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle halkının sorunlarını dinleyen ve yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Başkan Demir, “Türkiye'de ilk kez 110 adet kavşağa kurulacak görüntüleme sistemi için ASELSAN ile çalışıyoruz. İsmet İnönü Bulvarı'ndan başladık. Trafiği yüzde 52 rahatlatıyor” diyerek, “Samsun göç alan bir şehir. Trafik çok sıkışmaya başladı. Araç trafiğinde ciddi bir artış var. Pandemi nedeniyle insanlarımız toplu taşımaya binmiyor, cesaret edemiyor, kaçınıyor. Hususi arabalarıyla daha çok seyahat ediyorlar. Biz de trafiği rahatlatmak için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Buluşmada Adalet Mahallesi ile ilgili ağırlıklı konuların başında binaların dönüşümü olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Mevcut yerinizin kentsel dönüşüme uygun olacak şekilde imar planını yaptık. Eğer size kendi konutunuz kadar yeni inşaattan daire veriyorsa anlaşırsınız, veremiyorsa onun tespitini yapacağız ve başka bir formül düşüneceğiz” şeklinde konuştu.

“Belediye olarak biz hakkaniyetli iş yaparız, ayrım yok” diyen Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Yaptığımız plan kararı kentsel dönüşüme müteahhidin girmesine fırsat vermiyorsa onun tespitini yaparız, başka bir yöntem izleriz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlara hizmet etmek için varlar. Sizin menfaatinizi korumaktır bizim esas amacımız. Buradaki kentsel dönüşümle ilgili 3 şeyden bahsettim. 1 imar kararı aldık, meclisten geçti. Aldığımız o kararla ilgili bizim yaptığımız hesaplamalara göre her bir vatandaşımızın kendi dairesi bu konumda eski olmakla birlikte yeni inşaatlar bu kadar metrekare daire alabiliyor. Eğer alamadığını iddia eden arkadaşımız varsa gelsin paftasında parselinde imar durumunu inceleyelim. Hastanebaşı, Zeytinlik, Fatih, Anadolu Mahallesi, Canik Soğuksu, Gazi Osman Paşa hepsinde yapıyoruz. Telefonum 7/24 açık. Bana her an ulaşabilirsiniz. Bu yaptığımız uygulama ile Allah'ın izniyle gelecekte hepiniz bize dua edeceksiniz. Burada tarihi bir dönüşüm yapıyoruz. Samsun'un en güzel yerinde, her yönüyle kaliteli olacak şekilde sizi bu sıkıntıdan kurtaracağız. Bunun kararını aldık. Çalışmasını yapıyoruz. Planları yaptık.”

Kentsel dönüşüm hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “Kat karşılığı müteahhide ‘dönüştürün' diyoruz ya; eğer müteahhitlere güvenip veremezseniz, apartman aparman, parsel parsel gelip belediyeye müracaat ederseniz, dönüşümünüzün projesini biz yaparız. Burası önemli. Mesela diyelim ki; 900 metre parseliniz var. 10 kişi oturuyorsunuz. Topla 10 kişiyi getir, ‘Bizim parsel üzerinden dönüşümümüzü belediyenin yapmasını istiyoruz' derseniz sizin o dairenizi taahhüt ederek hemen projeye başlarız. Bilginiz olsun. O dönemde de kira yardımı da yaparız. 10 daire var ama 3 kişi olmaz. Bu arada binayı yıkıp yapıp teslim edene kadar da kira yardımı yapacağız” ifadelerini kullandı.