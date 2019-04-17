İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Demir, bariyer sistemini kaldırttı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde uygulanan bariyer sistemini kaldırttı.


Yıllardır Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişinde bulunan bariyerli geçiş sistemi uygulaması, Başkan Demir'in talimatıyla sona erdi. Vatandaş ile belediye binası arasında engel oluşturduğu için çoğu zaman şikayetlere yol açan uygulamanın son bulması vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, “Başkanımızın ilk icraatlarından birisi olarak bariyerleri kaldırtması son derece sevindirici. Büyükşehir Belediyesi ile halk arasında hiç bir hizmet engeli olmamalı” dedi.



“Büyükşehir Belediyesi Samsunlular için hizmet kapısıdır”


Başkan Demir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, Samsunlular için hizmet kapısıdır. Bu anlayış içerisinde halkımıza önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet edeceğimizi zaten daha önce söylemiştik. İcraatlarımızla da halkımıza bunu göstereceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.