Başkan Demir: “Bir daha 15 Temmuz yaşamamak için daha çok çalışıp kalkınacağız”

Asarcıklı muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye dünyanın merkezinde, Samsun ise en güzel medeniyeti temsil ediyor. Bu nedenle, bir daha 15 Temmuz yaşamamak için daha çok çalışıp kalkınacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 10'uncusunu Asarcık ilçesinde gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Asarcık Belediyesi bürokratlarının tam kadro yer aldığı toplantıda Başkan Demir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Asarcık Sosyal Tesisleri'ndeki muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantının açılış konuşmasını yapan Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, "Özellikle alt yapı çalışmalarında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edeceğiz. Büyükşehir-ilçe belediyesi ayrımını ortadan kaldırmaya hazırız. Yapılacak çalışmalara azami katkı vereceğiz" diye konuştu.

Toplantı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz'un önemine değindi. 15 Temmuz darbe kalkışmasının tarihine dikkat çeken Başkan Demir, ''Bu ülke çok önemli bir ülke. Türkiye'nin her alanda en güçlü olduğu yıl olan 2016'da darbeye kalkışıldı. Milletin üzerine ateş açıldı, bombalar yağdırıldı, tanklarla insanlar ezildi. Kim yaptı bunu, kendi evlatlarımızın beynini ve duygu dünyasını ele geçiren Türkiye düşmanları. Kendi evlatlarımız, bu düşmanlara maşalık yaptı. Kendilerinin yapamadıklarını, öz evlatlarımıza yaptırmaya kalktılar. 15 Temmuz böyle bir ihanetin kara günüdür. Milletimizin asil evlatları da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla harekete geçerek ihaneti savuşturdu. Bunu unutmayalım. Gelecek tarih bunu çok farklı okuyacak. Neyimiz varsa bu millete fedadır'' şeklinde konuştu.

Asarcık'ta 32 muhtarı dinleyip ilçenin geleceğine yönelik yatırım ve hizmet planlaması yapacaklarını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 5 yılı Asarcık'a pozitif ayrımcılık beklentilerini karşılayarak geçirmeye çalışacağız. Ama bu durup dururken olmuyor. İşi ehil olanlar yapar. Her yiğidin yoğurt yemesi farklı. Biz de Büyükşehir kadrolarımızla işin ehliyiz. Tüm kadrolarımız burada. Sorumluluk bizde ama işi yapacak olan bu kadrolarımız sizin emrinizde. Çok daha iyi hizmetler yapmak için burada sizlerin huzurundayız. 5 yılın sonunda inşallah çok güzel yerlere geleceğiz. Ne yapacağız, daha çok çalışacağız. Gayretli olacağız. Tüm imkanlarımızı seferber ederek gelişeceğiz, kalkınacağız. Asarcık'a 5 yıl içinde alt yapı, su, yol, kanalizasyon gibi halkımızın hakkı olan hizmetleri götüreceğiz."

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz'u makamında ziyaret etti. Burada yapılan toplantıda ise Büyükşehir Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi bürokratlarıyla birlikte ilçede gerçekleştirilecek proje, hizmet ve yatırımlar görüşüldü.