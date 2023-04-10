Başkan Demir: “Borcumuz, varlığımızın yüzde 40'ı kadar”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiklerinde varlığının üç katı borcu olan belediyeyi şu anda 8,5 milyar TL varlık ve toplam varlığının yüzde 40'ı kadar borçlu hale getirdiklerini söyledi.

61 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Encümen ve komisyon seçimlerinin ardından 2022 yılı denetim ve faaliyet raporları okundu. Başkan Demir, faaliyet raporuna ve yapılan hizmetlere eleştiri getiren meclis üyelerine kürsüden örneklerle cevap verdi.

“Varlığımız 8,5 milyar TL, borcumuz ise yüzde 40'ı kadar”

Belediyenin borçlarının artmadığını, hatta büyük oranda azaldığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Yusuf Ziya Yılmaz çok örnek ve güzel bir belediyecilik örneği gösterdi. Ama ondan sonraki 11 aylık bir ara dönem oldu. Kimse kusura bakmasın o dönemde belediyenin canına okundu. Göreve geldiğimizde belediyenin toplam varlığımızın üç katı borcu vardı. SASKİ, şirketler belediye dahil toplam varlık yıllık bütçesi 1 milyar 115 milyon TL'ydi. Borç ne kadardı? 3 milyar 360 milyon TL. Şimdi ne kadar? Toplam varlığımız 8,5 milyar TL ve 10 milyarı buluyor. Borcumuz ise 4 milyar küsür TL. Toplam varlığımızın yüzde 40'ı kadar borcumuz var. Üç kat borçtan varlığımızın yüzde 40'ı oranında borca düştük. 8 kat performans vermişiz, hala borcun arttığından bahsediyorsunuz. Oyun oynamayın. Sizin o dediğiniz zaman dolar 6 TL'ydi, şimdi 20 TL. O bahsettiğiniz dönemdeki borç reel borç, bizim şu an bahsettiğimiz borca SASKİ de dahil. Türkiye'de Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kadar kamulaştırma yapan başka bir büyükşehir belediyesi yok. İstanbul da buna dahildir. Bugünkü değerle, yeniden değerlendirmesiyle 3 yıllık 900 milyon TL'nin üzerinde kamulaştırma yaptık. Bunlar da borçların içerisindedir. Satın aldığımız araçların tutarı 1 milyar TL'nin üzerinde. Etti mi size 2 milyar TL. Hala onların taksitlerini ödüyoruz. Deprem bölgesine de 200'den fazla araç gönderdik hala daha araçlarımız devam ediyor. 5 bin küsür yol ağımız var. Bunun 4 bin km'ye yakınını yaptık. 948 mahallemiz var. Listesini yapsak 3 saatte okuyamazsınız. Ama biz 3,5 yılda yollarını bitirdik. Sıfırdan yaptık” dedi.

“Samsun'a yapılan hizmetlerden neden bu kadar rahatsızsınız”

Bir takım kesimlerin Samsun'a yapılan yatırımların önünü kesmek için yargı yolunu devreye soktuğunu ve yatırımlardan rahatsız olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Bizim yaptığımız projelerde kamu yararı açısından eksi olan ne vardır? Hiçbir şey yok. Kararları biz bu mecliste alıyoruz. Her şey şeffaf ve projeler vizyonerdir. Herkes kendi alanının dışında iş yönetmeye doğru bir hevesi var. Diyelim ki biz iskan alıp işletmeyi açmışız bir anda karar vermiş. Geriye doğru işlemiyor artık o karar. Bunu dile getirip duruyorlar. Siz bilmiyor musunuz bunu? Kaldı ki yargının gerekçesine göre biz gereğini yapıyoruz. Biz yükseklere doğru gidiyoruz. Yürüyüşümüz bizim o yönde. Fakat şunu merak ediyorum. Siz Samsun'a yapılan hizmetlerden neden bu kadar rahatsızsınız? Akıllı şehir uygulamalarından neden rahatsızsınız? Akıllı şehir uygulamaları Samsun'daki trafik sıkışıklığını sıfıra indirmiyor. Ama eskiden 2 saatte gidilen yeri 25 dakikada gidiyorsunuz. Yüzde 52 hedeflemiştik yüzde 82 kaynak verdi bize. Siz bunu görmüyor musunuz? Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı önemli akıllı şehir uygulamalarından bir tanesini nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştığınızı halkımız görsün. Bunları uygulamayı, projelendirmeyi kolay mı sanıyorsunuz. Gecenin saat 2-3'lerine kadar çalıştık biz bu projeler için. Şu anda dünyanın en önemli örneklerinden bir tanesi Samsun'da bulunuyor” diye konuştu.

Mecliste gündeme alınan maddeler ilgili komisyonda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak.