Başkan Demir: “Bu şehrin insanları için dertliyiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye olarak her alanda insanımız için var gücümüzle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisine yapılan yatırımları yerinde inceleyerek devam etti. Sahada hem yatırımları takip eden hem de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, İlkadım ilçesi 100.Yıl Bulvarı üzerindeki Belediye Hamamı ve Rasathane Cami yanındaki kafeterya inşaatını inceledi, daha sonra Atakum ilçesindeki Keşif Kampüsü'ndeki çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı. “Bu şehirdeki insanlar için dertliyiz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Halkımızı, insanlarımızı seviyoruz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Kadrosu kuvvetli bir Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda insanımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu güzel şehrin bu güzel insanlarına hizmet ediyoruz” diye konuştu.

17 ilçenin tamamında yatımların hızla sürdüğünü dile getiren Başkan Demir, “Bunlar durup dururken olmazdı. Yoktan var etmek Allah'a mahsus. Bunlar, gayretle, çalışmakla, vizyonla, gelecek planlamasıyla, Allah'ın vermiş olduğu bütün özellik ve nimetleri olumlu ve pozitif bir şekilde kullanmakla, insanımızın, gelecek neslimizin, ülkemizin, medeniyetimizin geleceğine yönelmekle olur. Samsun birçok alanda örnek bir şehir. Bizler samimiyetle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Rodos gülü' Samsun'da açtı

Öte yandan, Samsunlu üretici Vedat Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı destekle ‘Rodos gülü'nü aşılayıp Türkiye geneline yaydı. 19 Mayıs ilçesinde süs bitkileri yetiştiren Vedat Aydın, Rodos gülü ile birlikte 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret ederek, burada güllerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Katkılarından dolayı da başta Başkan Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen tüm ekibine teşekkür etti. İlk Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bu işi yaptığını ve aldığı desteklerle de üretimini artırdığını ifade eden Vedat Aydın, 19 Mayıs ilçesindeki üretimlerin ardından Ladik ilçesinde de gül yetiştiriciliğine başladığını belirterek hedefinin gül yetiştiriciliğinde marka olmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdüreceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdik. Projelerimiz devam edecek. Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda ve üretimde bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Her zaman tarım diyoruz, üretim diyoruz. Yeter ki, çiftçilerimiz ‘üreteceğiz' diyerek, bizden istesin, üzerimize ne düşüyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.