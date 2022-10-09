Başkan Demir: “Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürüyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kullanılan kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulundu. Belediye kırsal kalkınmanın artırılması amacıyla bir taraftan çiftçilere tohum desteğini sürdürürken, bir taraftan da teknik personel tarafından çiftçilere yönelik arazi kontrolleri yapılıyor. Ladik ilçesinde 283 dekar alanda 35 çiftçiye 900 kilogram yonca tohumu desteğinde bulunuldu. 2022 yılında il genelinde ise üreticilere 54 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hem tarımsal, hem hayvansal üretimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Amacımız çiftçimizin kazancını artırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşımıza destek olmak. Çünkü hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti kaba yem ihtiyacının karşılanması. Biz çiftçilerimizin bu girdi maliyetini düşürmek için onlara yonca tohumu dağıtıyoruz. Onların üretimi ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Samsun olarak üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Yonca tohumu desteği alan üreticilerden Hayrullah Avcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden 20 kilogram yonca tohumu alıp tarlasına ektiğini belirterek, "Üreticilere verilen destekler çok güzel. Başkanımız her zaman bizlerin, üreticilerin yanında, hiçbir zaman bir dediğimizi iki etmedi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.